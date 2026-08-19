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19 августа, 11:02

«Череп хрустнул»: Медведица парой ударов отомстила охотнику за выстрел, но он смог спастись

Охотник выжил после нападения медведицы в Новгородской области благодаря собакам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Охотник выжил после нападения медведицы в Новгородской области. Хищница повалила мужчину на землю и нанесла ему травмы головы, рук и ног. О случившемся пишет Mash.

Охотник пережил нападение медведя. Видео © Telegram / Mash

По предварительной информации, мужчина заметил пробегавшее животное и несколько раз выстрелил в его сторону. После этого медведица бросилась на охотника. Зверь сбил его с ног и несколько раз укусил, после чего отступил. Мужчина сумел подобрать ружьё и застрелил животное.

Несмотря на полученные ранения, охотник самостоятельно перевязал себя и отправился за помощью. Без связи и провизии он прошёл около трёх километров, пока не добрался до людей. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы и конечностей.

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Татьяна Миссуми
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