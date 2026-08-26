«Спасибо за любовь»: Дочь Маргариты Тереховой показала редкий кадр со знаменитой мамой

Анна Терехова поделилась архивной фотографией с матерью Маргаритой Тереховой в день рождения актрисы. Народной артистке России исполнилось 84 года.

Дочь звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» опубликовала снимок, сделанный в Болгарии в 2009 году, и посвятила маме тёплое обращение.

«С днём рождения, любимая мамочка! Болгария, 2009 год. Мы счастливы! Спасибо за любовь к маме, добрые слова, молитвы, помощь», — написала Анна Терехова.

В последние годы Маргарита Терехова редко появляется на публике из-за проблем со здоровьем. В 2018 году стало известно, что у актрисы диагностировали болезнь Альцгеймера.

Родные долго не рассказывали о состоянии артистки и позже объяснили, что хотели сохранить её личное пространство. Сейчас за Тереховой ухаживают близкие и сиделки.

Анна Терехова рассказывала, что продолжает читать матери письма от поклонников с пожеланиями здоровья. По её словам, такие обращения помогают поддерживать связь актрисы с людьми, которые помнят её творчество. Маргарита Терехова получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Собака на сене», «Зеркало» и других картинах.

Маргарита Терехова уже много лет не появляется на публике из-за болезни Альцгеймера. Ранее Life.ru писал, что актриса находится под наблюдением врачей, а её дочь Анна продолжает поддерживать связь матери с поклонниками — рассказывает ей о письмах и тёплых словах, которые приходят в адрес звезды советского кино.