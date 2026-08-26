Буньоль утонул в томатах: 22 тыс. человек устроили битву из 150 тонн помидоров

Около 22 тысяч человек устроили массовую битву помидорами на традиционном фестивале «Томатина» в испанском Буньоле. За один час участники израсходовали 150 тонн томатов — на 30 тонн больше, чем годом ранее. Организаторы заранее ограничили число гостей праздника 22 тысячами человек.

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Для «боеприпасов» в этом году подготовили семь грузовиков томатов, выращенных в окрестностях Дон-Бенито. Плоды специально довели до нужной степени зрелости, чтобы их можно было легко раздавить рукой и снизить риск травм при попадании в участников. Закупка 150 тонн обошлась примерно в €63 тысячи.

Сигнал к началу «битвы» прозвучал около полудня. После этого улицы Буньоля на час превратились в сплошное красное месиво из раздавленных помидоров. Для города с населением менее 10 тысяч человек фестиваль ежегодно становится одним из крупнейших событий года.

Без происшествий не обошлось. По данным испанских СМИ, как минимум четырём участникам понадобилась медицинская помощь после применения перцового баллончика. В остальном мероприятие прошло без серьёзных инцидентов.

В 2026 году «Томатина» состоялась в 79-й раз. История необычного праздника началась в 1945 году, а сегодня фестиваль имеет статус мероприятия международного туристического значения и собирает гостей со всего мира.

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