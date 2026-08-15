От чипсов из ягеля до бешбармака: На ВДНХ стартовал фестиваль «Вкусы России»
На ВДНХ в Москве открылся юбилейный гастрономический фестиваль «Вкусы России»
Обложка © Пресс-служба фестиваля «Вкусы России»
На ВДНХ стартовал юбилейный гастрономический фестиваль «Вкусы России» — масштабный праздник, который уже в пятый раз собирает лучшие продукты со всей страны. С 13 по 23 августа между фонтаном «Каменный цветок» и площадью Дружбы народов развернулась настоящая карта российских вкусов.
На ВДНХ развернулась гастрономическая карта России. Видео © Telegram / Заметки на полях
Более пяти тысяч продуктов из 75 регионов — от дальневосточной ухи с крабом до башкирского бешбармака и осетинских пирогов. Здесь можно найти не только привычные деликатесы, но и настоящие гастрономические открытия: чипсы из ягеля, варенье из одуванчиков и напиток из пермской чаги.
«Вкусы России» — это не просто про еду. За каждым блюдом стоят традиции, история и люди. Именно за общим столом особенно хорошо видно, насколько мы разные и одновременно близкие», — отмечают организаторы.
В 2026 году фестиваль приобрёл особое значение: он проходит в рамках Года единства народов России. Гостей ждут не только дегустации, но и творческие и кулинарные мастер-классы, детская научная зона, а также винное направление от проекта «Виноград».
Площадки работают с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, в выходные — до 22:00.
К слову, число туристов, посещающих Москву, за последние годы выросло более чем в два раза. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что город успешно конкурирует с крупнейшими мегаполисами мира за внимание путешественников.
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