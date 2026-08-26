Уволился — верни стипендию: Юрист рассказал о подводных камнях учёбы за счёт компании

Если работодатель оплатил обучение сотрудника, а тот без веской причины отказался выходить на работу, компания вправе потребовать назад стипендию и деньги, потраченные на подготовку. Об этом Life.ru рассказал юрист консалтинговой фирмы «Партнёр» Антон Арифулин.

По его словам, трудовое законодательство предусматривает отдельный инструмент для случаев, когда работодателю нравится кандидат, но у того нет нужной квалификации. Глава 32 Трудового кодекса позволяет заключить с человеком ученический договор. В нём прописывают, какую специальность получит будущий работник, сколько продлится учёба, а также обязанность фирмы организовать подготовку и обязанность самого ученика затем отработать оговорённый срок.

Эксперт уточнил, что в такой схеме все затраты берёт на себя компания, а на время учёбы человеку платят стипендию.

Если ученик без уважительной причины отказывается приступить к работе, работодатель вправе требовать возврата стипендии и связанных с обучением расходов. Антон Арифулин Юрист, эксперт консалтинговой компании «Партнёр»

Совсем иначе, продолжил он, обстоят дела, когда специалист сам осваивает профессию, с которой сможет устраиваться к разным работодателям. Такое обучение человек оплачивает из собственного кармана. При этом компания имеет право искать уже готового профессионала и выдвигать требования к его квалификации, если они связаны с предстоящей работой.

Юрист подчеркнул, что подготовку и трудоустройство нужно разделять. То, что человек платит за учёбу сам, вовсе не означает нарушения его прав. Главное — понимать, что именно он получает за свои деньги. Программа, сроки, стоимость и итог должны быть ясны заранее. Если полученные знания пригодятся при поиске работы у любого работодателя, это и есть самостоятельная профессиональная подготовка.

Он добавил, что обучение способно поднять уровень специалиста и расширить его шансы на рынке труда, но само по себе не обещает конкретного места. Итог зависит и от самого человека, и от запросов компаний, и от обстановки на рынке труда.