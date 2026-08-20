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20 августа, 06:15

Девятиклассникам без аттестата предложат бесплатное профобучение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iPro.name

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iPro.name

Минпросвещения России объявило о новой мере поддержки. Школьники, оставшиеся без аттестата из-за провала экзаменов, смогут получить рабочую квалификацию. Обучение полностью возьмут на себя субъекты федерации.

«Выпускники девятых классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение», — заявили в ведомстве. Речь идет о программах подготовки квалифицированных кадров.

Финансирование пойдёт напрямую из региональных бюджетов. Это снимает финансовую нагрузку с родителей подростков.

У молодых людей остаётся право выбора. Они могут сразу пойти учиться на рабочего или попытаться закрыть академические долги. Возможность продолжить освоение программы основного общего образования сохраняется.

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Оксана Попова
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