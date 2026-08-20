Девятиклассникам без аттестата предложат бесплатное профобучение

Минпросвещения России объявило о новой мере поддержки. Школьники, оставшиеся без аттестата из-за провала экзаменов, смогут получить рабочую квалификацию. Обучение полностью возьмут на себя субъекты федерации.

«Выпускники девятых классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение», — заявили в ведомстве. Речь идет о программах подготовки квалифицированных кадров.

Финансирование пойдёт напрямую из региональных бюджетов. Это снимает финансовую нагрузку с родителей подростков.

У молодых людей остаётся право выбора. Они могут сразу пойти учиться на рабочего или попытаться закрыть академические долги. Возможность продолжить освоение программы основного общего образования сохраняется.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Андрей Фурсенко предложил сделать ЕГЭ сложнее. По его мнению, большое число стобалльников мешает экзамену выполнять одну из его задач — разделять абитуриентов по уровню подготовки.