«Смерть при жизни»: Натали рассказала, как пережила уход мужа

Певица Натали рассказала о последних годах жизни своего мужа Александра Рудина и о том, как семья переживала его тяжёлое состояние. Своими воспоминаниями артистка поделилась в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

По словам Натали, после перенесённого коронавируса у Рудина начались серьёзные проблемы со здоровьем, а смерть отца ещё сильнее ухудшила его состояние. Мужчина два года боролся с тяжёлой депрессией, а в июле 2023 года покончил с собой.

«Теперь я уже увидела клиническую депрессию. Это страшно. Можно сказать, что это смерть при жизни: будто человек уже умер, но продолжает жить», — рассказала певица.

Натали также заявила, что состояние супруга, по её словам, было связано с органическими изменениями и поражением головного мозга. Поэтому, как считает артистка, обычные психологические методы не помогали справиться с проблемой.

После смерти мужа певице потребовалось время и помощь специалистов, чтобы пережить утрату.

«Я только сейчас начинаю понимать, что он в другом мире», — призналась Натали.

Ранее певица Натали, потерявшая мужа в 2023 году, посвятила ему трогательный пост в соцсетях. Артистка призналась, что скучает по Александру, но решила следовать его просьбе — быть счастливой и улыбаться жизни. По словам исполнительницы, пережить утрату ей помогло творчество.