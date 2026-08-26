Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки — цель «Единой России»

Рост доходов педагогов без увеличения рабочей нагрузки должен стать одним из приоритетов «Единой России». Об этом член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин заявил на областном педагогическом форуме «Август. Старт» в Кирове.

По словам Головина, в Народной программе партии предусмотрена модернизация системы оплаты труда учителей. Её хотят сделать более прозрачной и справедливой, в том числе сократить разницу в зарплатах педагогов из разных регионов.

«Рост доходов учителей без повышения нагрузки — очень важная наша цель. Также мы будем добиваться снижения неравенства, разрыва в уровне зарплат учителей, работающих в разных регионах страны. Всё должно быть по справедливости», — сказал он.

Отдельное внимание в программе уделено расширению проекта «Земский учитель». В него предлагают включить образовательные организации закрытых административно-территориальных образований и моногородов.

Кроме того, партия выступает за расширение возможностей для повышения квалификации педагогов в ведущих научных и образовательных учреждениях страны.

Головин также рассказал о личной связи с профессией учителя, отметив педагогическую деятельность своей матери.

«Для меня профессия учителя всегда была и остаётся одной из самых важных и благородных», — добавил Герой России.

Ранее Путин подписал указ о новых мерах поддержки учителей. Документ предусматривает возможность получить звание «Ветеран труда» после 25 лет педагогического стажа, бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев, юридическую помощь и наставничество для начинающих педагогов. Повышение зарплат или единовременные выплаты указ не устанавливает.