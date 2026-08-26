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26 августа, 15:00

На севере Каспийского моря возник остров из-за снижения уровня воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Shirley Jayne Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Shirley Jayne Photography

В северной части Каспийского моря из-за снижения уровня воды образовался новый остров Рыбачий. Об этом рассказал основатель казахстанской туристической компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

По его словам, новый участок суши находится примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 километрах от села Баутино в Мангистауской области. За последние пять лет в северной акватории Каспия стали появляться и другие участки суши, обнажившиеся после отступления воды.

Мухашов отметил, что уже побывал на острове. Природа Рыбачьего, по его словам, отличается удивительной живописностью. В прибрежной зоне обитают рыбы и птицы, а на суше встречаются волки, кабаны и барсуки.

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Юлия Сафиулина
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