На севере Каспийского моря возник остров из-за снижения уровня воды

В северной части Каспийского моря из-за снижения уровня воды образовался новый остров Рыбачий. Об этом рассказал основатель казахстанской туристической компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

По его словам, новый участок суши находится примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 километрах от села Баутино в Мангистауской области. За последние пять лет в северной акватории Каспия стали появляться и другие участки суши, обнажившиеся после отступления воды.

Мухашов отметил, что уже побывал на острове. Природа Рыбачьего, по его словам, отличается удивительной живописностью. В прибрежной зоне обитают рыбы и птицы, а на суше встречаются волки, кабаны и барсуки.

Ранее стало известно, что болото Окефеноки в американском штате Джорджия получило статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании комитета ЮНЕСКО, которое прошло в Южной Корее. Площадь природной территории составляет около 407 тысяч акров. Её считают одной из самых больших и хорошо сохранившихся пресноводных экосистем на Земле.