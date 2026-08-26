Вылетающим из Внуково 27 августа понадобятся бумажные посадочные талоны

Пассажирам аэропорта Внуково 27 августа рекомендуют заранее распечатать посадочные талоны. Бумажные документы понадобятся с 14:00 до 16:00 из-за плановых технических работ, сообщила пресс-служба авиагавани.

«В связи с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров информируем о необходимости наличия распечатанных посадочных талонов 27 августа 2026 года с 14:00 до 16:00», — говорится в сообщении аэропорта.

Тем, кто заранее не распечатал документ, возвращаться домой за принтером не придётся. В терминале А пассажиры смогут воспользоваться устройствами Reprint и вывести бумажный посадочный талон с мобильного телефона.

Для проведения технических работ аэропорт специально выбрал период между утренним и вечерним пиками пассажиропотока. Во Внукове рассчитывают, что в это время в терминале будет меньше людей.

О каких именно сервисах идёт речь и повлияют ли работы на другие этапы обслуживания пассажиров, в сообщении аэропорта не уточняется.

Обычно бумажный талон российским авиапассажирам уже не обязателен. Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 марта 2026 года электронный посадочный талон официально приравняли к бумажному. Однако на время технических работ во Внукове пассажиров отдельно попросили иметь распечатанную версию.