У Сергея Шойгу родилась ещё одна внучка

Ксения Шойгу стала мамой во второй раз — 26 августа у неё родилась девочка. Радостной новостью дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу поделилась в своём Telegram-канале.

О пополнении в семье Шойгу рассказала в свойственной ей ироничной манере, дав понять, что даже в день родов успела заняться привычными делами.

«День обычненький: тренировка, работа, сообщения, созвоны ну и лёгкая пауза на роды», — написала она.

Ксения добавила, что и мама, и новорождённая чувствуют себя хорошо.

«Всё отлично! Девочка! Все здоровы и очень-очень рады!» — поделилась Шойгу.

Сергей Шойгу и до нынешнего пополнения был уже вполне опытным дедом. У секретаря Совбеза две дочери — старшая Юлия и младшая Ксения. Юлия Шойгу воспитывает двоих детей — дочь Дарью и сына Кирилла, а у Ксении в 2021 году родилась дочь Милана. Таким образом, после появления на свет второй дочери Ксении у Сергея Шойгу стало четверо внуков.