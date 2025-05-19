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Регион
19 мая, 11:56

«Очень волнуюсь»: Дочь Сергея Шойгу раскрыла, что подарит отцу на 70-летний юбилей

Ксения Шойгу заявила, что подарит отцу на юбилей картину собственного авторства

Ксения Шойгу, Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Валерий Старит

Ксения Шойгу, Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Валерий Старит

Стало известно, какой подарок от своей дочери Ксении получит на юбилей секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. В этом году, 21 мая, политик отметит свой 70-й день рождения. Ксения рассказала, что преподнесёт отцу картину, написанную ею лично.

«Я, как и отец, люблю рисовать, резать по дереву. Внезапно я решила нарисовать маслом. Первая работа получилась неплохой, а отец сказал: «Это же, наверное, мне». А я ответила: «Нет, я для тебя нарисую специально». Поэтому это будет картина», — цитирует ТАСС слова Ксении Шойгу, являющейся президентом Федерации триатлона России.

Ксения добавила, что это очень важный день и она сильно волнуется.

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Ранее сообщалось, что с Сергеем Шойгу продлили контракт на прохождение военной службы. Теперь документ действителен до 2030 года. В этот раз продление контракта совпало с годовщиной работы политика в данной должности.

Наталья Афонина
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