«Очень волнуюсь»: Дочь Сергея Шойгу раскрыла, что подарит отцу на 70-летний юбилей

Стало известно, какой подарок от своей дочери Ксении получит на юбилей секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. В этом году, 21 мая, политик отметит свой 70-й день рождения. Ксения рассказала, что преподнесёт отцу картину, написанную ею лично.

«Я, как и отец, люблю рисовать, резать по дереву. Внезапно я решила нарисовать маслом. Первая работа получилась неплохой, а отец сказал: «Это же, наверное, мне». А я ответила: «Нет, я для тебя нарисую специально». Поэтому это будет картина», — цитирует ТАСС слова Ксении Шойгу, являющейся президентом Федерации триатлона России.

Ксения добавила, что это очень важный день и она сильно волнуется.