Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

Контракт на прохождение военной службы с секретарём Совета безопасности РФ, генералом армии Сергеем Шойгу, продлен до 2030 года, сообщил источник, близкий к ведомству.

Как уточнил инсайдер РИА «Новости», соглашение с Шойгу, занимающим пост секретаря Совбеза с 12 мая 2024 года, было пролонгировано на пять лет. В аппарате Совета безопасности подтвердили эту информацию. Отметим, что продление контракта совпало с годовщиной работы Шойгу в данной должности.