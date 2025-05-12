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Регион
12 мая, 12:18

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

Контракт о прохождении воинской службы с генералом армии Шойгу продлили на 5 лет

Сергей Шойгу в 2024 году. Обложка © VK / Минобороны РФ

Сергей Шойгу в 2024 году. Обложка © VK / Минобороны РФ

Контракт на прохождение военной службы с секретарём Совета безопасности РФ, генералом армии Сергеем Шойгу, продлен до 2030 года, сообщил источник, близкий к ведомству.

Как уточнил инсайдер РИА «Новости», соглашение с Шойгу, занимающим пост секретаря Совбеза с 12 мая 2024 года, было пролонгировано на пять лет. В аппарате Совета безопасности подтвердили эту информацию. Отметим, что продление контракта совпало с годовщиной работы Шойгу в данной должности.

Ранее Шойгу обвинил НАТО и Европейский союз в подготовке к возможному военному конфликту с Россией. Он заявил, что западные страны запускают программы, направленные на усиление военной готовности своих армий. При этом агрессивные действия Запада и его стремление продвигаться к российским границам обоснованы лишь русофобскими мифами, отметил секретарь Совбеза.

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Оксана Попова
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