В Нижнем Новгороде к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась огромная очередь

В Нижнем Новгороде у Александро-Невского кафедрального собора образовалась большая очередь желающих поклониться деснице святителя Спиридона Тримифунтского. Поток паломников растянулся от собора до Керченской улицы, пишет НН.Ru.

В Нижнем Новгороде к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась очередь. Видео © VK/ НН.РУ | Новости Нижнего Новгорода

Внутрь запускают небольшими группами, чтобы люди могли подойти к ковчегу с мощами и затем покинуть храм. Из-за такого порядка ожидание занимает много времени, а у входа появились скопления людей. Некоторые нижегородцы сравнили количество пришедших с крупными городскими мероприятиями.

«Если остаться, здесь очередь дойдёт до Москвы. Её даже в одном кадре не покажешь. <...> Кто-то ещё жалуется, что святыню привезли всего на 1-2 дня в миллионник, поэтому кажется, что полгорода собралось сейчас у храма», — говорят посетители.

Беременных женщин и верующих, пришедших с маленькими детьми, пропускают без ожидания. Остальные продолжают стоять в общей очереди.

Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского ранее доставили в Нижний Новгород из Серафимо-Дивеевского монастыря. Святыня пробудет в городе до 27 августа, после чего отправится в Санкт-Петербург в рамках поездки по российским регионам.

Ранее Life.ru писал, что ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируют пронести по Москве во время крестного хода 6 сентября. Шествие возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.