Украинцы доверяют Мерцу больше, чем немцы

Канцлер Германии Фридрих Мерц пользуется заметно большей симпатией среди украинцев, чем поддержкой у жителей собственной страны. Согласно свежему опросу украинской социологической группы «Рейтинг», положительно к немецкому политику относятся 64% респондентов.

Мерц занял второе место среди наиболее позитивно воспринимаемых на Украине зарубежных лидеров. Выше него оказался только президент Франции Эмманюэль Макрон с результатом 79%. Реджеп Тайип Эрдоган набрал 61%.

При этом на родине показатели канцлера находятся около исторического минимума. По данным свежего RTL/ntv Trendbarometer, работой Мерца довольны лишь 13% жителей Германии, тогда как 85% оценивают её отрицательно.

Украинское исследование проводилось с 4 по 9 августа методом телефонных интервью. В нём участвовали две тысячи совершеннолетних жителей страны, заявленная погрешность не превышает 2,2 процентного пункта.

Ранее Life.ru писал, что рейтинг Фридриха Мерца в Германии рухнул до рекордных 13%. Работой канцлера тогда были недовольны 85% опрошенных, причём негативную оценку ему давали даже 54% сторонников возглавляемого им блока ХДС/ХСС.