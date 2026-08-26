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Регион
26 августа, 17:14

Украинцы доверяют Мерцу больше, чем немцы

Мерцу доверяют 64% украинцев и лишь 16% граждан ФРГ, показал опрос

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Канцлер Германии Фридрих Мерц пользуется заметно большей симпатией среди украинцев, чем поддержкой у жителей собственной страны. Согласно свежему опросу украинской социологической группы «Рейтинг», положительно к немецкому политику относятся 64% респондентов.

Мерц занял второе место среди наиболее позитивно воспринимаемых на Украине зарубежных лидеров. Выше него оказался только президент Франции Эмманюэль Макрон с результатом 79%. Реджеп Тайип Эрдоган набрал 61%.

При этом на родине показатели канцлера находятся около исторического минимума. По данным свежего RTL/ntv Trendbarometer, работой Мерца довольны лишь 13% жителей Германии, тогда как 85% оценивают её отрицательно.

Украинское исследование проводилось с 4 по 9 августа методом телефонных интервью. В нём участвовали две тысячи совершеннолетних жителей страны, заявленная погрешность не превышает 2,2 процентного пункта.

Не продержится? Немцы не верят, что Мерц пробудет на посту канцлера до конца срока
Не продержится? Немцы не верят, что Мерц пробудет на посту канцлера до конца срока

Ранее Life.ru писал, что рейтинг Фридриха Мерца в Германии рухнул до рекордных 13%. Работой канцлера тогда были недовольны 85% опрошенных, причём негативную оценку ему давали даже 54% сторонников возглавляемого им блока ХДС/ХСС.

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Николь Вербер
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