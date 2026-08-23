Не продержится? Немцы не верят, что Мерц пробудет на посту канцлера до конца срока

Большинство жителей Германии сомневаются, что канцлер Фридрих Мерц сохранит свой пост до конца текущего срока полномочий, который истекает в 2029 году. Такой вывод следует из опроса, проведённого институтом YouGov по заказу информагентства DPA.

Согласно данным исследования, 36% респондентов допускают, что политик останется у власти в 2026-м, но покинет кресло до следующих выборов. При этом каждый пятый опрошенный (18%) прогнозирует его отставку уже в ближайшие месяцы. Лишь 29% уверены, что Мерц сможет отработать весь срок до 2029 года. Остальные 17% не смогли дать определённого ответа.

Подавляющее большинство участников (67%) убеждены, что авторитет канцлера серьёзно пострадал из-за последних перестановок в кабмине, которые вызвали волну критики. Самым вероятным преемником на посту главы правительства респонденты считают премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрика Вюста.

Опрос проводился с 14 по 17 августа, в нём приняли участие 2091 человек. В сентябре выборы в ландтаги пройдут в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт. Эксперты предупреждают, что неудача ХДС на этих выборах может резко усилить давление на Мерца и подтолкнуть его к отставке — возможно, уже в 2027 году после голосования в Северном Рейне-Вестфалии. Рейтинг недовольства канцлером и его политикой уже достиг рекордного уровня.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц почти месяц не появлялся на публике. Его исчезновение из информационной повестки произошло в разгар предвыборной кампании. Экономика трещит по швам, леса горят, а Рейн превратился в ручей из-за аномальной засухи. При этом сам Мерц словно исчез: последний раз его видели на публике 29 июля, и с тех пор — ни одного мероприятия или заявления.