Мерц неожиданно исчез из публичного поля на фоне предвыборного кризиса

Канцлер Германии Фридрих Мерц не появлялся на публике почти месяц. Как обратило внимание издание «Рен-ТВ», его исчезновение из информационной повестки произошло в разгар предвыборной кампании, на фоне массовых закрытий предприятий, лесных пожаров и обмеления Рейна из-за сильнейшей засухи. Последний раз Мерц выходил в свет 29 июля — с тех пор не было ни официальных мероприятий, ни публичных выступлений.

Помощники канцлера объяснили его отсутствие отпуском. Однако немецкая пресса сначала иронизировала над этим «каникулярным марафоном», а теперь заговорила о системном кризисе власти. В ответ на прямой вопрос журналистов заместитель пресс-секретаря правительства Себастьян Хилле не смог дать чёткого комментария: «Вас не удивит, что я не могу ответить на этот вопрос с ходу. Однако это можно проверить».

Оппоненты Мерца уже превратили его молчание в повод для критики, а отсутствие даже единого снимка за весь период только усугубляет ситуацию, нанося дополнительный удар по рейтингу канцлера. Эксперты отмечают, что подобное поведение в условиях кризиса нехарактерно для немецкой политической традиции и вызывает всё больше вопросов как у журналистов, так и у граждан.

Ранее Life.ru писал, что недовольство канцлером Германии Фридрихом Мерцем усиливается уже внутри его собственной партии — Христианско-демократического союза. Разочарование наблюдается даже среди многолетних сторонников политика. Бывший глава фракции ХДС в ландтаге Баден-Вюртемберга Вольфганг Райнхарт напомнил, что прежде активно поддерживал Мерца.