Боролись за льва, а оказалась хромая утка: От Мерца начали отворачиваться даже самые верные сторонники
FAZ: Мерц не оправдал ожидания даже самых верных сторонников внутри ХДС
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Недовольство канцлером Германии Фридрихом Мерцем усиливается уже внутри его собственной партии — Христианско-демократического союза. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, отмечая разочарование даже среди многолетних сторонников политика.
Бывший глава фракции ХДС в ландтаге Баден-Вюртемберга Вольфганг Райнхарт напомнил, что прежде активно поддерживал Мерца.
«Мы три раза боролись, как львы, за Мерца в качестве председателя партии», — заявил он.
Теперь же Райнхарт обвиняет канцлера в невыполненных обещаниях и считает, что такого падения авторитета лидера ХДС партия не переживала с момента своего основания. Недавние перестановки в правительстве он и вовсе назвал «шуткой».
По данным FAZ, часть христианских демократов считает, что кадровые решения Мерца лишь подтвердили его неспособность вывести партию из кризиса. Внутри ХДС уже звучат сомнения, стоит ли вести канцлера на следующие выборы в Бундестаг.
Проблемы заметны и по соцопросам. Накануне Life.ru писал, что рейтинг блока ХДС/ХСС опустился до 20%, а работой самого Мерца довольны лишь 16% немцев. Кроме того, немецкий канцлер недавно занял последнее место в топе политиков ФРГ.
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