Мерца, чей рейтинг уже на дне, освистали в первый рабочий день после отпуска
Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время визита в общину Хюртгенвальд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Это был первый рабочий день политика после отпуска, пишет газета Bild.
Мерца освистали во время посещения общины Хюртгенвальд. Видео © Х / Dr. David Lütke
Мерц прибыл в регион, где ранее бушевал мощный лесной пожар. Во время общения с журналистами на заднем плане раздавались громкий свист и неодобрительные выкрики. Собравшиеся держали плакаты с критикой в адрес канцлера, один из которых гласил: «Спасибо героям — Мерца отменить». Несколько фермеров приехали на тракторах и сигналили, выражая недовольство появлением главы правительства. По данным Bild, на встречу с канцлером пришли около 200 местных жителей.
«Честно говоря, на меня не производят впечатления те, кто перекрикивает. Я говорю не с теми, кто кричит, а с теми, кто работает», — прокомментировал Мерц.
Отпуск Мерц провёл в загородном доме на озере Тегернзе в Баварии. Он отдыхал с 30 июля, в общей сложности чуть больше трёх недель. Из-за длительного отсутствия на публике в адрес политика звучали вопросы о его местонахождении в сложный для страны период.
Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц почти месяц не появлялся на публике. Его исчезновение из информационной повестки произошло в разгар предвыборной кампании. При этом в стране массово закрываются предприятия, бушуют лесные пожары, а Рейн обмелел из-за сильнейшей засухи. Последний раз Мерц выходил в свет 29 июля. С тех пор не было ни официальных мероприятий, ни публичных выступлений.
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Мерца освистали во время посещения общины Хюртгенвальд. Обложка © Х / Dr. David Lütke