Мерца, чей рейтинг уже на дне, освистали в первый рабочий день после отпуска

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время визита в общину Хюртгенвальд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Это был первый рабочий день политика после отпуска, пишет газета Bild.

Мерца освистали во время посещения общины Хюртгенвальд. Видео © Х / Dr. David Lütke

Мерц прибыл в регион, где ранее бушевал мощный лесной пожар. Во время общения с журналистами на заднем плане раздавались громкий свист и неодобрительные выкрики. Собравшиеся держали плакаты с критикой в адрес канцлера, один из которых гласил: «Спасибо героям — Мерца отменить». Несколько фермеров приехали на тракторах и сигналили, выражая недовольство появлением главы правительства. По данным Bild, на встречу с канцлером пришли около 200 местных жителей.

«Честно говоря, на меня не производят впечатления те, кто перекрикивает. Я говорю не с теми, кто кричит, а с теми, кто работает», — прокомментировал Мерц.

Отпуск Мерц провёл в загородном доме на озере Тегернзе в Баварии. Он отдыхал с 30 июля, в общей сложности чуть больше трёх недель. Из-за длительного отсутствия на публике в адрес политика звучали вопросы о его местонахождении в сложный для страны период.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц почти месяц не появлялся на публике. Его исчезновение из информационной повестки произошло в разгар предвыборной кампании. При этом в стране массово закрываются предприятия, бушуют лесные пожары, а Рейн обмелел из-за сильнейшей засухи. Последний раз Мерц выходил в свет 29 июля. С тех пор не было ни официальных мероприятий, ни публичных выступлений.