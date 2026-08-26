Лавров сообщил главе МИД Египта об осложнении ситуации в Чёрном море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Бадром Абдельати резкое обострение ситуации в Чёрном море. Российский дипломат обратил внимание на действия киевского режима против гражданских судов и объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся 26 августа по инициативе египетской стороны. Помимо украинского кризиса, министры затронули обстановку на Ближнем Востоке и эскалацию в районе Персидского залива на фоне американо-израильской агрессии против Ирана.

Москва и Каир подчеркнули необходимость активизировать политико-дипломатические усилия для снижения напряжённости и создания устойчивой системы региональной безопасности. Стороны также подтвердили общую позицию о необходимости урегулировать палестинский вопрос на основе решений ООН.

Отдельное внимание Лавров и Абдельати уделили двусторонним отношениям. Министры отметили важность дальнейшей координации для развития торгово-экономического сотрудничества России и Египта. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии Москвы с Африканским союзом и Лигой арабских государств.

Ранее Life.ru писал, что Киев использует полученные от стран НАТО и ЕС беспилотные системы и разведданные для атак на суда и гражданскую инфраструктуру в Азово-Черноморском регионе. В МИД РФ отмечали, что летом интенсивность ударов по прибрежным транспортным и логистическим объектам выросла.