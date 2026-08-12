Захарова: Киев наносит удары по судам в Чёрном море на основе разведданных НАТО

Киев использует полученные от стран НАТО и ЕС беспилотные системы и разведывательную информацию для ударов по гражданской инфраструктуре и судам в Азово-Черноморском регионе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что в течение лета интенсивность атак на прибрежные транспортные и логистические объекты выросла.

«Под удар попали важнейшие сельскохозяйственные грузы, в том числе зерно и подсолнечное масло, перевозимые в рамках внешнеторговых контрактов», — заявила Захарова.

Представитель МИД также связала происходящее с поставками Киеву беспилотных систем западными странами и передачей разведданных.

Летом 2026 года ВСУ усилили удары по гражданской транспортной и логистической инфраструктуре на территории России: среди наиболее заметных эпизодов — атаки на склады в Электростали и Котовске 18 июля, в результате которых погибли и пострадали гражданские, а также удары по портовой инфраструктуре Ленинградской области и нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге в начале июля. Кроме того, сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры после атак БПЛА и об ударах по коммерческим объектам в различных регионах.

Ранее Объединённая зерновая компания сообщила о повреждении инфраструктуры зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов во время ночной атаки беспилотников на город.