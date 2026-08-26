«Посланников с юга» впервые нашли у берегов ФРГ на фоне рекордного нагрева океана

Субтропических парусниц Velella velella впервые обнаружили на побережье Германии. Необычных морских обитателей вынесло на берег острова Зильт в Северном море, пишет Bild.

Ранее этих медуз заметили значительно севернее привычного для них ареала: в середине июля — у берегов Шотландии, а в начале августа — на западном побережье Дании. Морской биолог Райнер Борхердинг из природоохранной организации Schutzstation Wattenmeer считает их появление ещё одним свидетельством изменений, происходящих из-за потепления моря. Самих парусниц специалист назвал «безобидными посланниками с юга».

Для людей Velella velella опасности не представляют. Однако вслед за теплолюбивыми парусницами в Северном море могут распространиться и куда менее приятные виды, в том числе португальский кораблик и светящаяся медуза, контакт с которыми способен вызвать болезненные повреждения кожи.

Появление южных видов происходит на фоне рекордного нагрева океана. По данным Copernicus Climate Change Service, 22 августа средняя температура поверхности океана вне полярных районов достигла 21,1 градуса — максимума за весь ряд наблюдений, используемый службой с 1979 года. Предыдущий рекорд, установленный в марте 2024-го, составлял 21,09 градуса.

Ранее Life.ru писал, что ядовитые «португальские кораблики» всё чаще появляются у берегов Европы. Обычно они обитают в более тёплых водах, однако из-за повышения температуры моря их начали регулярно замечать у побережья Франции и Испании. Контакт с длинными щупальцами физалий способен вызвать болезненные ожоги.