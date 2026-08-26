Миллиардер-инвестор написал разгромную колонку о госдолге США, использовав ИИ

Американский миллиардер и легендарный инвестор Стэнли Дракенмиллер признался, что использовал искусственный интеллект при подготовке разгромной колонки для The Wall Street Journal о долговой политике США. Сам финансист не видит в этом ничего предосудительного и сравнивает нейросети с калькулятором, который помогает ему оформлять собственные мысли, пишет WSJ.

В статье под названием Let the Bond Market Speak Дракенмиллер обрушился с критикой на министра финансов США Скотта Бессента, которого ранее называли его протеже. Инвестор выступил против решения Минфина вдвое увеличить объём выкупа долгосрочных гособлигаций — с двух до как минимум четырёх миллиардов долларов за одну операцию. По его мнению, власти пытаются искусственно сдерживать доходность бумаг вместо решения фундаментальных проблем американских финансов.

Дракенмиллер указал, что госдолг США уже превысил 40 триллионов долларов, бюджетный дефицит держится примерно на уровне 6% ВВП, а расходы на обслуживание долга в текущем финансовом году должны превысить 1,1 триллиона долларов. На этом фоне рост доходности облигаций инвестор считает не сбоем рынка, а предупреждением о накопившихся рисках.

После публикации читатели заподозрили использование нейросетей по характерным особенностям текста. Дракенмиллер скрывать этого не стал и заявил, что теперь использует ИИ практически во всём, что пишет. При этом он подчеркнул, что изложенные в колонке взгляды принадлежат ему самому. Редакция WSJ также заявила, что не считает применение ИИ нарушением своих правил, если материал отражает подлинную позицию автора.

Ранее Life.ru писал, что глава Минфина США Скотт Бессент не согласился с оценками американского госдолга в $40 трлн как показателя реального состояния экономики. Он отмечал, что значительная часть этой суммы приходится на обязательства перед государственными фондами, а объём долга, фактически обращающегося на рынке, заметно меньше. Бессент также рассчитывает снизить долговую нагрузку за счёт экономического роста.