Миллиардер Рэй Далио предрёк долговой кризис в США в ближайшие три года

Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио высказал серьёзные опасения по поводу финансового будущего Соединённых Штатов. У себя в соцсетях он предупредил, что при сохранении текущего курса бюджетной политики страна может столкнуться с долговым кризисом уже в ближайшие годы.

Согласно его оценке, окно возможностей составляет примерно три года плюс-минус два года, однако точные сроки могут сместиться под влиянием внешних факторов, таких как вооружённые конфликты или резкие политические изменения.

По мнению инвестора, Америка находится в критической точке. Главная угроза — хронически высокий бюджетный дефицит, который держится на уровне около семи процентов от ВВП, тогда как безопасным ориентиром считается показатель в три процента. Далио подчеркнул, что нынешняя траектория ведёт к неконтролируемому росту долговой нагрузки, что неизбежно спровоцирует кризисный сценарий.

Далио детально описал механизм надвигающегося коллапса. Когда расходы на обслуживание государственного долга начинают вытеснять другие бюджетные статьи, а интерес инвесторов к гособлигациям падает, Федеральной резервной системе приходится вмешиваться и скупать долговые обязательства за счёт дополнительной эмиссии. Это, в свою очередь, ведёт к обесцениванию доллара и масштабным экономическим потрясениям.

Напомним, ранее государственный долг США впервые перешагнул отметку в 40 триллионов долларов. Рекорд был зафиксирован спустя всего пять месяцев после того, как объём заимствований страны превысил 39 триллионов. Стремительный рост долговой нагрузки продолжает многолетнюю тенденцию. За последние два десятилетия американский госдолг вырос с менее чем 6 триллионов долларов. За прошедшие десять лет его общий объём фактически удвоился.