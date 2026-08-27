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27 августа, 00:18

12 человек стали жертвами лесных пожаров в Алжире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Avant

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Avant

В результате лесных пожаров, охвативших Алжир, погибли двенадцать человек. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел, органов местного самоуправления и транспорта Саида Саюда сообщает издание El Ghad El Djazairi.

Ещё более 50 человек получили травмы. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

26 августа в Алжире было зафиксировано 37 очагов лесных пожаров. Пять из них пришлись на северо-восточную провинцию Джиджель, где несколько семей были эвакуированы. Об этом сообщает газета Asharq al-Awsat.

Площадь пожара в заповедном «Утрише» на Кубани сократилась до 1 гектара
Площадь пожара в заповедном «Утрише» на Кубани сократилась до 1 гектара

Ранее Life.ru рассказывал, что за четыре дня российский Ил-76 сбросил почти 800 тонн воды на пожары в Сербии. Самолёт совершил 19 вылетов и работал в районах, куда наземным подразделениям было сложно добраться. Экипаж действовал в условиях сильного задымления и сложного рельефа, помогая сербским спасателям локализовать наиболее опасные очаги.

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Алена Пенчугина
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