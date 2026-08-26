Площадь пожара в заповедном «Утрише» на Кубани сократилась до 1 гектара
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В заповеднике «Утриш» на Кубани площадь активного горения уменьшилась с 5 до 1 гектара. Об этом проинформировала мэрия Анапы.
В администрации города уточнили, что бороться с огнём продолжат и в тёмное время суток.
Напомним, в заповеднике «Утриш» ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, который начался после атаки беспилотника. Огонь охватил труднодоступные участки охраняемой территории. Сейчас активное горение фиксируется на 15 гектарах, хотя всего пламя прошло около 70 гектаров. На месте развёрнут оперативный штаб. Для координации работ туда прибыл заместитель губернатора Сергей Лагутин. К тушению привлекли сотрудников МЧС, лесопожарной службы, отряды «Кубань-СПАС» и казаков. Также задействованы подразделения из соседних муниципалитетов. Для работы в труднодоступной местности подготовили самолёт-амфибию Бе-200 и вертолёт Ми-8. Экипажи начнут сброс воды, как только позволят погодные условия.
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