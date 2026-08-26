Площадь пожара в заповедном «Утрише» на Кубани сократилась до 1 гектара

Напомним, в заповеднике «Утриш» ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, который начался после атаки беспилотника. Огонь охватил труднодоступные участки охраняемой территории. Сейчас активное горение фиксируется на 15 гектарах, хотя всего пламя прошло около 70 гектаров. На месте развёрнут оперативный штаб. Для координации работ туда прибыл заместитель губернатора Сергей Лагутин. К тушению привлекли сотрудников МЧС, лесопожарной службы, отряды «Кубань-СПАС» и казаков. Также задействованы подразделения из соседних муниципалитетов. Для работы в труднодоступной местности подготовили самолёт-амфибию Бе-200 и вертолёт Ми-8. Экипажи начнут сброс воды, как только позволят погодные условия.