В заповеднике «Утриш» введён режим ЧС из-за пожара

В заповеднике «Утриш» введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал пожар, начавшийся после атаки БПЛА и охвативший труднодоступные участки охраняемой территории, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По последним данным, активное горение наблюдается на 15 гектарах, хотя всего огонь прошёл около 70 гектаров. На месте развёрнут оперативный штаб, а для координации работ прибыл заместитель губернатора Сергей Лагутин.

К тушению привлечены сотрудники МЧС, лесопожарной службы, «Кубань-СПАС» и казаки. Также задействованы подразделения из соседних муниципалитетов.

Для работы в труднодоступной местности подготовлены самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8. Экипажи начнут сброс воды, как только позволят погодные условия.

Ситуацию осложняют сильный ветер и сложный рельеф. Основная задача сейчас — остановить распространение пламени.

Группировку сил и средств продолжат наращивать. Все службы работают в усиленном режиме.

Государственный природный заповедник «Утриш», расположенный на черноморском побережье Краснодарского края (между Анапой и Новороссийском), был создан в 2010 году для сохранения уникальных реликтовых сухопутных и морских экосистем Северного Средиземноморья. Его территория охватывает около 10 тысяч гектаров суши и прилегающую акваторию, где под охраной находятся древовидные можжевельники, фисташково-можжевеловые редколесья и дуб пушистый, некоторым деревьям из которых более 500–700 лет. Заповедник является ключевым местом обитания для множества краснокнижных видов, включая средиземноморскую черепаху Никольского, эскулапова полоза и разнообразных орхидей, а прибрежные лагуны служат важным пунктом на путях миграции перелётных птиц.