В МИД Ирана высмеяли авианосец США цитатой из «Зелёной мили»

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи высмеял завершение длительного похода американского авианосца USS Abraham Lincoln цитатой из фильма «Зелёная миля». Соответствующую публикацию дипломат разместил в соцсети X.

Багаи напомнил, что корабль направили на Ближний Восток для демонстрации американской военной силы. Теперь после нескольких месяцев боевых действий и более чем 200 дней без захода в порты авианосец следует в Таиланд для отдыха экипажа.

«Миссия: «Проект Сила». Текущая миссия: «Проект Отпуск». «Я устал, босс», — написал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

К записи он прикрепил кадр с Джоном Коффи — персонажем фильма «Зелёная миля», который произносит эту фразу.

USS Abraham Lincoln и ещё два корабля его ударной группы посетят Таиланд на следующей неделе. Экипажи и подразделения морской пехоты получат возможность отдохнуть после длительного дежурства на Ближнем Востоке.

Авианосная группа участвовала в обеспечении боевых действий США против Ирана и операциях в районе Ормузского пролива. Поход без единого захода в порт стал одним из самых продолжительных для американского флота за последние десятилетия.

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