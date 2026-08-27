Житель Ахтубинска получил 3,5 года за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Ахтубинска к трём с половиной годам колонии общего режима. По данным УФСБ России по Астраханской области, мужчина публиковал в Telegram призывы к ударам по объектам критической инфраструктуры в России и высказывания с оправданием терроризма.

Кроме того, суд на два года запретил осуждённому заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ. В УФСБ уточнили, что деятельность мужчины была пресечена сотрудниками ведомства.

Ранее в Белгороде 25-летнего Максима Серикова приговорили к пяти годам колонии за публикации в Telegram с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. Суд также запретил ему три года администрировать сайты в интернете. На заседании мужчина признал вину и раскаялся.