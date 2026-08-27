Утащил к реке и пытался скрыть следы: На Кубани вынесли приговор убийце 12-летней девочки

В Краснодарском крае вынесли приговор Максиму Цыганкову по делу об убийстве 12-летней девочки в хуторе Бураковском Кореновского района. Суд назначил ему 23 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Жителя Кубани приговорили к 23 годам колонии за убийство 12-летней девочки. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Следствие и суд установили, что вечером 1 сентября 2024 года мужчина заметил школьницу, ехавшую на велосипеде, схватил её и потащил к реке. Девочке удалось вырваться, однако подсудимый догнал её и задушил.

После этого мужчина сбросил тело ребёнка, велосипед и личные вещи в воду, пытаясь скрыть следы преступления. Уходя, он забрал телефон и наушники, которые девочка обронила во время борьбы.

Суд признал Цыганкова виновным и назначил ему 23 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на три года. Кроме того, в течение десяти лет после отбытия наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru писал о задержании подозреваемого по этому делу. Тело 12-летней школьницы обнаружили 2 сентября 2024 года в реке возле хутора Бураковского. После задержания мужчина признал вину и во время проверки показаний на месте рассказал следователям об обстоятельствах произошедшего.