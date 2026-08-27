«Бог с нами»: Кириенко назвал знаковым обретение мощей Дмитрия Донского именно сейчас

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал символичным обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского именно в период, когда идут решающие бои за будущее России. Об этом он заявил в видеообращении к участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим».

«Не случайно именно сейчас, когда идут решающие бои за будущее России, здесь в Москве обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, защитника российской земли. Вот уж действительно Бог с нами», — сказал Кириенко.

Он также напомнил о поручении президента Владимира Путина заранее готовиться к возвращению участников СВО домой. По словам Кириенко, ветеранам необходимо обеспечить максимальную поддержку и заботу со стороны государства и общества.

«Наша ответственность в том, чтобы не подвести и наших небесных заступников, и наших защитников здесь, на земле», — подчеркнул первый замглавы Администрации президента.

Мощи Дмитрия Донского находятся в Архангельском соборе Московского Кремля. Место погребения князя было известно и раньше, однако во время реставрационных работ специалисты получили доступ к останкам, а археологические и антропологические исследования подтвердили их принадлежность Дмитрию Донскому. Life.ru подробно собрал всё, что известно об исследовании мощей Дмитрия Донского: где находится гробница, что обнаружили специалисты и почему получить доступ к останкам удалось только сейчас.