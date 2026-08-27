«У нас двойня»: Хитрая россиянка придумала беременность, роды и похороны ради денег бывшего

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела против местной жительницы, которая, по версии следствия, выманивала деньги у бывшего возлюбленного под предлогом беременности и рождения двойни. Материалы уже направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Следствие установило, что девушка 2001 года рождения познакомилась в интернете с молодым человеком 1999 года рождения. После расставания мужчина переехал в Москву, а спустя некоторое время бывшая сообщила ему, что якобы беременна, а затем — что родила двойню.

Девушка раскрутила экс-возлюбленного на 684 тысячи и даже «похоронила» родственника. Фото © Telegram / Ульяновская полиция

Поверив девушке, мужчина начал переводить деньги на товары для новорождённых. Чтобы поддерживать легенду, обвиняемая присылала ему чужие фотографии из интернета и снимки, обработанные в графическом редакторе. При этом на предложения приехать и помочь с детьми она отвечала отказом.

Когда мужчина стал сомневаться в её словах, девушка сообщила о смерти близкого родственника и попросила деньги на похороны. Позже потерпевший приехал к её родителям и встретил якобы погибшего человека живым.

С октября 2025 года по 30 апреля 2026-го мужчина перевёл бывшей в общей сложности 684 тысячи рублей. Уголовное дело расследовано по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и передано в суд.

Похожая история с выдуманной беременностью уже происходила в Дагестане. Life.ru писал о женщине, которая девять месяцев убеждала мужа в ожидании двойни, а после «родов» подменила несуществующих младенцев куклами и даже организовала их «похороны». Позже она призналась, что сама настолько поверила в беременность, что начала ощущать шевеления.