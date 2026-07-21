Модель Лукьянова, «потерявшая ребёнка», выдумала беременность от Пирцхалавы

Модель Екатерина Лукьянова, объявлявшая о своей беременности от певца Иракли Пирцхалавы, по всей видимости, сфабриковала эту историю. В распоряжении «СтарХит» оказались медицинские документы, опровергающие её заявления.

Речь идёт о результате лабораторного исследования крови, которое Лукьянова прошла 15 июля в одной из авторитетных столичных клиник. Анализ показал, что уровень гормона ХГЧ находится в пределах референсных значений, характерных для женщины, не ожидающей ребёнка.

Напомним, ранее появились сведенья, что Екатерина Лукьянова потеряла ребёнка. 15 июля Лукьянова модель на плановое УЗИ вместе с Пирцхалавой, и врачи не обнаружили плодное яйцо в полости матки, выявив изменения в области шейки матки и заподозрив внематочную беременность. До этого девушка повторно обратилась к врачу из-за сильных болей, который рекомендовал немедленную госпитализацию, однако она отправилась в больницу только ночью. Подозрения подтвердились.