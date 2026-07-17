Забеременевшая от Иракли модель потеряла ребёнка

Модель Екатерина Лукьянова, ранее заявившая о беременности от певца Иракли Пирцхалавы, потеряла ребёнка. Об этом нашим коллегам из редакции Super сообщили её представители.





15 июля девушка пришла на плановое УЗИ вместе с артистом, и врачи не обнаружили плодное яйцо в полости матки, выявив при этом изменения в области шейки матки. У медиков возникли подозрения на внематочную беременность.

Ранее Лукьянова повторно обратилась к врачу из-за сильных болей. Специалист рекомендовал ей немедленно госпитализироваться, однако девушка поехала в больницу только ночью 15 июля. Подозрения подтвердились. Сейчас с Екатериной всё в порядке: она в сознании и находится под наблюдением врачей. Певец Иракли рядом с ней, поддерживает в трудной ситуации.

Лукьянова оказалась в центре внимания после признания о коротком романе с артистом и слухах о беременности. Иракли публично не подтверждал своё отцовство. За день до госпитализации девушка сообщила, что больше не намерена бороться за отношения с певцом. Певцу Иракли 48 лет, популярность ему принесла вторая «Фабрика звёзд» и хиты «Лондон-Париж», «Время» и «Капли абсента».