Взламывая темноту: Сколько зарабатывают шахтёры в России в 2026 году

В 2026 году зарплата шахтёра в России может отличаться в несколько раз — в зависимости от специальности, квалификации, региона и графика работы. В Кузбассе отраслевой ориентир сейчас составляет около 117 тысяч рублей в месяц, а в свежих вакансиях августа подземным рабочим предлагают примерно от 86 до 148 тысяч рублей. На удалённых предприятиях Дальнего Востока и вахте зарплаты отдельных специалистов угольной отрасли превышают 200–280 тысяч рублей в месяц. Life.ru разобрался, сколько получают шахтёры в России в 2026 году и почему одной «средней зарплаты шахтёра» на самом деле не существует.

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Какая средняя зарплата у шахтёров в России в 2026 году

Универсальной официальной цифры именно для профессии «шахтёр» нет. Причина простая: шахтёр — это бытовое название сразу для нескольких десятков специальностей. Под землёй работают горнорабочие очистного забоя, проходчики, подземные горнорабочие, машинисты горных выемочных машин, электрослесари и другие специалисты. На угольных разрезах набор профессий уже другой.

Поэтому сравнивать зарплаты только по вакансиям с названием «шахтёр» некорректно: такая выборка пропускает значительную часть людей, которых обычный человек как раз и называет шахтёрами.

Один из наиболее показательных ориентиров даёт Кузбасс — крупнейший угольный регион России. По последним данным регионального Министерства угольной промышленности, средняя зарплата работников угольной отрасли по основному виду деятельности составляет около 117,2 тысячи рублей в месяц. За январь–апрель 2026 года у работников, непосредственно занятых добычей и переработкой угля, средняя зарплата составляла 116,9 тысячи рублей.

Но это именно средняя отраслевая величина, а не гарантированная зарплата каждого работника шахты.

Сколько получают шахтёры в месяц: реальные зарплаты в 2026 году

Свежие вакансии августа показывают намного лучше, сколько работодатель готов платить конкретному специалисту прямо сейчас.

Зарплаты шахтёров в России в 2026 году: сколько предлагают специалистам угольной отрасли в Кузбассе, Бурятии и Хабаровском крае по данным свежих вакансий. Инфографика © Life.ru

Таким образом, в Кузбассе для многих основных подземных профессий в августе 2026 года можно увидеть предложения примерно от 86 до 150 тысяч рублей в месяц. На удалённых предприятиях и при вахтовом графике суммы могут превышать 200 тысяч рублей, а отдельные вакансии в угольной отрасли приближаются к 300 тысячам рублей.

Важно смотреть условия конкретной вакансии: работодатели могут указывать зарплату до вычета НДФЛ или после него, а также по-разному учитывать премии, районные коэффициенты и другие выплаты.

Какие шахтёры зарабатывают больше всего

Одна из самых высокооплачиваемых категорий — специалисты, которые непосредственно участвуют в добыче и выполняют сложные работы под землёй: горнорабочие очистного забоя, проходчики, машинисты горных машин, опытные электрослесари и горномонтажники.

На доход влияют квалификация и разряд. Чем сложнее оборудование, выше ответственность и больше требований к специалисту, тем выше может быть ставка.

Второй фактор — вахта и удалённость предприятия. Поэтому предложения в Хабаровском крае, Бурятии и других удалённых районах заметно превосходят многие вакансии Кузбасса.

Зарплата квалифицированных шахтёров зависит не только от профессии, но и от разряда, стажа, сложности работ и региона. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё выше зарплаты встречаются в других сегментах горнодобывающей промышленности. Например, в Норильске в августе 2026 года были вакансии подземных горнорабочих с зарплатой свыше 300 тысяч рублей, а для некоторых специалистов — ещё выше. Однако это уже добыча рудного сырья, а не угля, поэтому напрямую переносить такие суммы на зарплаты работников угольных шахт нельзя.

Из чего складывается зарплата шахтёра

Оклад или тарифная ставка — только часть дохода. У работников шахт итоговая сумма может увеличиваться за счёт доплат за ночную работу, вредные и опасные условия труда, квалификацию и профессиональное мастерство, стаж, сверхурочную работу, выходы в праздники, премий и районных коэффициентов.

Для сотрудников на Крайнем Севере и приравненных территориях также действуют соответствующие районные коэффициенты и северные надбавки.

В Федеральном отраслевом соглашении по угольной промышленности на 2025–2027 годы отдельно закреплена структура оплаты труда работников организаций, на которые распространяется соглашение. В частности, условно постоянная часть заработка должна составлять не менее 70% заработной платы. Документ также предусматривает ряд компенсационных и стимулирующих выплат.

Именно поэтому две внешне одинаковые вакансии могут давать совершенно разный итоговый доход.

Сколько зарабатывает шахтёр в Кузбассе

Для Кузбасса на август 2026 года разумный отраслевой ориентир — примерно 117 тысяч рублей в месяц. Но у конкретных работников цифры заметно различаются.

Подземному горнорабочему в свежих вакансиях предлагают от 86 тысяч рублей, электрослесарю — примерно 106–148 тысяч, горнорабочему очистного забоя — до 148 тысяч рублей. Для квалифицированных работников с опытом и дополнительными выплатами фактический доход может быть выше.

Средняя зарплата работников угольной отрасли Кузбасса в 2026 году составляет около 117 тысяч рублей в месяц, но доход конкретного шахтёра может быть заметно выше. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При этом ситуация в самой угольной промышленности остаётся непростой: добыча угля в России за январь–июль 2026 года снизилась относительно того же периода прошлого года. В Кузбассе одновременно сокращается численность занятых на предприятиях, хотя средняя зарплата в отрасли пока остаётся примерно на уровне 117 тысяч рублей.

Сколько зарабатывают шахтёры на вахте

Вахтовые вакансии обычно находятся в верхней части зарплатной вилки.

Например, в августе 2026 года в Хабаровском крае подземному горномонтажнику на угольном предприятии предлагали 258–279 тысяч рублей, машинисту шахтного электровоза или дизелевоза — более 214 тысяч рублей. На угольном разрезе в Бурятии зарплата машиниста экскаватора достигала 289 тысяч рублей.

Но сравнивать такую сумму с обычной городской вакансией только по цифре нельзя. У вахтовиков другой график, продолжительность смен, условия проживания, расстояние до места работы и нередко более высокие требования к квалификации.

Можно ли стать шахтёром без опыта и сколько платят новичкам

Начать карьеру в горнодобывающей отрасли без многолетнего стажа возможно, но условия зависят от профессии.

Для части специальностей работодатель требует профильное обучение, удостоверение и допуск к подземным работам. В других случаях крупные предприятия могут принимать кандидатов с последующим обучением.

При этом «зарплата новичка» тоже не имеет одной фиксированной величины. В регионах с обычным графиком стартовые предложения могут находиться значительно ниже доходов опытных ГРОЗов или машинистов, тогда как на удалённых предприятиях даже вакансии с минимальными требованиями иногда предлагают существенно больше из-за региона и режима работы.

Почему в интернете встречается зарплата шахтёра 40–50 тысяч рублей

Такие цифры действительно появляются в поисковой выдаче, но чаще всего причина — в методике подсчёта.

Если сервис выбирает вакансии только с буквальным названием профессии «шахтёр», в выборку не попадают ГРОЗы, проходчики, подземные горнорабочие, электрослесари, машинисты горных машин и другие ключевые работники шахт.

Полученная «средняя» может быть математически верной для маленькой выборки, но плохо описывать реальные зарплаты шахтёров как профессиональной группы.

Поэтому для оценки доходов в 2026 году корректнее одновременно смотреть отраслевую статистику и свежие вакансии конкретных шахтёрских специальностей.

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Частые вопросы о зарплате шахтёров

Какая средняя зарплата у шахтёра в России в 2026 году?

Одной официальной средней зарплаты по профессии «шахтёр» нет, поскольку под этим названием объединяют множество специальностей. Для угольной отрасли Кузбасса актуальный ориентир — около 117 тысяч рублей в месяц. Реальные предложения работодателей заметно отличаются в зависимости от профессии и региона.

Сколько получает шахтёр в Кузбассе?

В августе 2026 года вакансии основных подземных профессий в Кемеровской области предлагают примерно от 86 до 148 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата в угольной отрасли региона находится около отметки 117 тысяч рублей.

Сколько шахтёры зарабатывают на вахте?

В свежих вакансиях угольных предприятий Дальнего Востока и других удалённых регионов встречаются предложения более 200–280 тысяч рублей в месяц. Отдельные вакансии на угольных разрезах доходят примерно до 289 тысяч рублей.

Какая шахтёрская профессия самая высокооплачиваемая?

Высокие зарплаты обычно получают квалифицированные специалисты, непосредственно связанные с добычей и сложным подземным оборудованием: ГРОЗы, проходчики, машинисты горных машин, горномонтажники и опытные электрослесари. Но конкретный доход зависит не только от профессии, но и от региона и графика.

От чего зависит зарплата шахтёра?

Основные факторы — специальность, квалификация и разряд, стаж, условия труда, регион, вахтовый или постоянный график, ночные смены, вредность, премии и районные коэффициенты.

Сколько в итоге зарабатывают шахтёры в России в 2026 году

Если ориентироваться не на формальное название профессии, а на реальные специальности угольных предприятий, картина на август 2026 года выглядит так: около 86–150 тысяч рублей в месяц предлагают по многим подземным вакансиям в Кузбассе, а 200–290 тысяч рублей и выше встречаются у квалифицированных специалистов на удалённых объектах и вахте.