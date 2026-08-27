Дания выплатит по $46 тысяч гренландкам с тайно установленными спиралями

Женщины Гренландии, которых с начала 1960-х и вплоть до 1991 года заставляли использовать средства контрацепции ради снижения рождаемости на острове, получат по 300 тысяч крон (около 46,73 тысячи долларов). Такое решение принял датский парламент, сообщает агентство Ritzau.

Депутат парламента от Гренландии Карсок Хёг-Дам подчеркнул, что эти выплаты — только начало.

«Это меньшее, что мы можем сделать», — заявил он.

До сих пор пострадавшие не получали никаких денег за причинённый вред. Программу запустили ещё в 1960-х, чтобы удерживать рождаемость под контролем. Внутриматочные спирали ставили не только совершеннолетним, но и девочкам-подросткам, а также женщинам после родов или аборта. При этом сами пациентки нередко даже не знали о процедуре и не давали согласия.

Иски к правительству Дании подали 143 женщины, прошедшие через эту процедуру против своей воли. Всего они требуют 43 миллиона крон (примерно 6,1 миллиона долларов).

А ранее сообщалось, что жители Гренландии обвинили Данию в многолетних злоупотреблениях и давлении. По данным New York Post, местные говорят о десятилетиях медицинских экспериментов и социального упадка.