Знала о поджогах и промолчала: В Приамурье школьнице грозит год колонии

В Амурской области возбудили уголовное дело против несовершеннолетней местной жительницы 2010 года рождения. По данным УФСБ России по региону, она знала о совершённой другим человеком диверсии, но не сообщила об этом правоохранителям.

Как заявили в ведомстве, знакомый девушки ранее стал фигурантом уголовных дел о поджогах объектов жизнеобеспечения населения и транспортной инфраструктуры. Следствие считает, что школьница была осведомлена о его действиях.

«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области выявлена и пресечена противоправная деятельность местной жительницы, 2010 г. р., причастной к несообщению о диверсии, совершенной гражданином РФ, в отношении которого ранее были возбуждены уголовные дела за поджоги жизнеобеспечения населения и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил дело по статье 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении». Максимальное наказание по ней составляет один год лишения свободы. На время расследования девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Тюмени, где 17-летний подросток стал фигурантом дела о несообщении о преступлении. По версии следствия, юноша знал, что его знакомые готовят поджог объекта транспортной инфраструктуры на участке Утяшево — Тюмень, однако не обратился в правоохранительные органы.