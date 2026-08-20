Суд приговорил 18-летнего школьника из Воронежа к 7,5 года колонии за госизмену

2-й Западный окружной военный суд приговорил 18-летнего учащегося школы из Воронежа к семи с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в госизмене, участии в террористической организации, обучении диверсиям и диверсии, совершённой организованной группой, пишет пресс-служба инстанции.

Следствие и суд установили, что в декабре 2024 года юноша через Telegram связался с представителями запрещённого в России РДК*, координируемого украинскими спецслужбами. Он сообщил о желании вступить в организацию, предоставил свои данные и согласился выполнять задания.

В феврале прошлого года школьник по указанию кураторов сфотографировал и снял на видео электрическую подстанцию в Воронеже, а в марте обнаружил на станции «Воронеж-Курский» снегоуборочный поезд, стоящий на отстойном пути. Получив технологию изготовления зажигательной смеси, он подготовил бутылки с горючей жидкостью и 6 марта поджёг состав. Ущерб оценили в 1610,87 рубля, за эту операцию ему перечислили 89 333 рубля.

В апреле и мае молодой человек по заданиям собирал сведения о транспортных средствах военнослужащих: фотографировал дворы и автомобили, отправлял снимки кураторам. За эти действия он получил ещё восемь тысяч рублей.

В суде подросток полностью признал вину, раскаялся и заявил, что теперь поддерживает цели СВО. Помимо лишения свободы суд конфисковал в доход государства все полученные им 97 333 рубля.

Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних жителей Смоленской области задержаны при попытке поджечь оборудование железнодорожной подстанции. По данным следствия, в ноябре прошлого года молодые люди нашли в мессенджере Telegram объявление о быстром заработке. Неизвестные пообещали им вознаграждение в криптовалюте за повреждение и поджог оборудования тяговой подстанции. Сумма составляла около четырёх тысяч долларов США.

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