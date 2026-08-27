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27 августа, 13:30

Четыре минуты — и 10 кг золота исчезли: В Испании похитили один из ценнейших кладов бронзового века

В Испании за четыре минуты украли знаменитый Клад Вильены

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Знаменитый Клад Вильены, состоящий из 59 доисторических предметов из золота, серебра, железа и янтаря, похитили из музея города Вильена в испанской провинции Аликанте. Об этом пишет El País.

По данным издания, злоумышленникам понадобилось всего четыре минуты, чтобы вывести из строя систему безопасности и вынести главный экспонат музея MUVI. Сначала они попытались проникнуть через основной вход, а затем воспользовались боковыми окнами, оборудованными защитой.

Местные власти считают, что кражу заранее подготовили и совершили профессионалы. Расследованием занимаются гражданская гвардия и полиция.

Клад Вильены датируется примерно 1250 годом до нашей эры и считается одним из важнейших комплексов украшений бронзового века на Пиренейском полуострове. Общий вес золота в коллекции составляет около десяти килограммов.

Среди похищенных предметов — сосуды, чаши, браслеты и другие украшения. Ранее испанские учёные установили, что железо в двух экспонатах — браслете и застёжке — имеет метеоритное происхождение.

Клад нашли в 1963 году. Нынешнее ограбление стало уже третьей крупной кражей из испанских музеев за последние четыре месяца.

Картины эпохи Возрождения похитили из сицилийского музея
Картины эпохи Возрождения похитили из сицилийского музея

Ранее Life.ru писал о другом громком музейном ограблении в Европе: в Бельгии неизвестные похитили из музея кольцо Наполеона и золотые монеты. Злоумышленники ночью проникли внутрь через окно и вынесли исторические ценности, после чего прокуратура возбудила уголовное дело.

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Наталья Демьянова
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