Четыре минуты — и 10 кг золота исчезли: В Испании похитили один из ценнейших кладов бронзового века

Знаменитый Клад Вильены, состоящий из 59 доисторических предметов из золота, серебра, железа и янтаря, похитили из музея города Вильена в испанской провинции Аликанте. Об этом пишет El País.

По данным издания, злоумышленникам понадобилось всего четыре минуты, чтобы вывести из строя систему безопасности и вынести главный экспонат музея MUVI. Сначала они попытались проникнуть через основной вход, а затем воспользовались боковыми окнами, оборудованными защитой.

Местные власти считают, что кражу заранее подготовили и совершили профессионалы. Расследованием занимаются гражданская гвардия и полиция.

Клад Вильены датируется примерно 1250 годом до нашей эры и считается одним из важнейших комплексов украшений бронзового века на Пиренейском полуострове. Общий вес золота в коллекции составляет около десяти килограммов.

Среди похищенных предметов — сосуды, чаши, браслеты и другие украшения. Ранее испанские учёные установили, что железо в двух экспонатах — браслете и застёжке — имеет метеоритное происхождение.

Клад нашли в 1963 году. Нынешнее ограбление стало уже третьей крупной кражей из испанских музеев за последние четыре месяца.

Ранее Life.ru писал о другом громком музейном ограблении в Европе: в Бельгии неизвестные похитили из музея кольцо Наполеона и золотые монеты. Злоумышленники ночью проникли внутрь через окно и вынесли исторические ценности, после чего прокуратура возбудила уголовное дело.