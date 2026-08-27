«Больше ни ногой»: Одесские фуд-блогеры сбежали из Львова из-за русского языка

Одесские блогеры Кабриолетта и Андрей Мараховский заявили, что столкнулись во Львове с негативной реакцией местных жителей из-за русского языка. Пара приехала в город для съёмок контента, однако уже через несколько часов решила прервать поездку и уехать в Киев.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/marakhovskiy___

По словам Мараховского, проблемы начались практически сразу. Сначала блогеры замечали косые взгляды, а затем к ним подошли двое людей и начали говорить о «малороссах» и «москворотых». Мужчина попытался продолжить работу, решив, что это единичный случай.

Однако, как утверждает блогер, за первый час съёмок подобные ситуации повторились трижды. На одном из опубликованных видео также слышно, как находившаяся за кадром женщина требует от Мараховского говорить по-украински.

«Когда это происходит в третий раз за час съёмок, приходит понимание, что снять ничего не получится», — рассказал Мараховский.

Изначально пара собиралась снимать во Львове первый выпуск для YouTube и посетить популярные заведения города. Однако спустя несколько часов блогеры свернули поездку.

Кабриолетта назвала этот визит самым коротким в своей жизни и заявила, что возвращаться во Львов больше не собирается, хотя раньше любила этот город.

Подобные языковые конфликты во Львове происходили и раньше. Life.ru писал о местном жителе, которому отказали в записи к врачу из-за русского языка: администратор частной клиники заявила, что не понимает его, и потребовала перейти на украинский.