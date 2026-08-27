Собрала группу из 40 человек и пропала: В Ростове молятся за туристку после оползня в Непале

Одна из ростовчанок, пропавших после оползня на границе Непала и Китая, оказалась организатором поездки. Наталья Киселёва собрала для путешествия группу из 40 человек, в которую вошла и её коллега Ирина Блонская. Об этом пишет телеграм-канал Don Mash.

Организатор тура из Ростова пропала после оползня на границе Непала и Китая. Фото © Telegram/ Don Mash

Незадолго до происшествия Киселёва опубликовала фотографии из поездки. Вскоре после этого стихия накрыла туристическую группу, и путешественники перестали выходить на связь.

Организатор тура из Ростова пропала после оползня на границе Непала и Китая. Фото © Telegram/ Don Mash

Предварительно, все 40 участников тура числятся без вести пропавшими. Информации об их местонахождении пока нет. Киселёва сама занималась организацией отдыха. После схода оползня связаться ни с ней, ни с другими путешественниками не удалось.

Организатор тура из Ростова пропала после оползня на границе Непала и Китая. Фото © Telegram/ Don Mash

В Ростове ученики Натальи решили собраться вместе, чтобы помолиться за неё и остальных пропавших. Родные и знакомые ждут новостей о судьбе группы.

На фоне поисков появились и хорошие новости. 27 августа Life.ru сообщил, что двух россиянок, пропавших во время наводнения в Непале, нашли живыми. 38-летнюю Екатерину и 55-летнюю Ирину обнаружили в селе Каликастан, после чего эвакуировали вертолётом в безопасное место.