Казахстан и ещё несколько стран предложили направить тысячи военных в Газу

Казахстан, Уганда и Марокко готовы направить в сектор Газа тысячи военнослужащих для участия в миротворческих усилиях. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передаёт Exclusive.kz.

По словам дипломата, речь идёт о нескольких тысячах военных, которых эти страны предложили задействовать для поддержания мира в регионе.

«Такие страны, как Уганда, Марокко и Казахстан, предложили тысячи военнослужащих для этих усилий», — отметил Уолтц.

Он добавил, что контингенты уже должны были начать прибывать в Газу, однако их развёртывание идёт медленнее, чем рассчитывали в Вашингтоне.

Ранее Life.ru писал, что Казахстан уже обязался направить военных в сектор Газа в составе Международных сил стабилизации. Тогда на первом заседании Совета мира сообщалось, что к миссии также готовы присоединиться Индонезия, Марокко, Косово и Албания.