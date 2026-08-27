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Регион
27 августа, 13:45

Казахстан и ещё несколько стран предложили направить тысячи военных в Газу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Казахстан, Уганда и Марокко готовы направить в сектор Газа тысячи военнослужащих для участия в миротворческих усилиях. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передаёт Exclusive.kz.

По словам дипломата, речь идёт о нескольких тысячах военных, которых эти страны предложили задействовать для поддержания мира в регионе.

«Такие страны, как Уганда, Марокко и Казахстан, предложили тысячи военнослужащих для этих усилий», — отметил Уолтц.

Он добавил, что контингенты уже должны были начать прибывать в Газу, однако их развёртывание идёт медленнее, чем рассчитывали в Вашингтоне.

Дмитриев процитировал стих из Евангелия о миротворцах в ответ на пост Уиткоффа о Газе
Дмитриев процитировал стих из Евангелия о миротворцах в ответ на пост Уиткоффа о Газе

Ранее Life.ru писал, что Казахстан уже обязался направить военных в сектор Газа в составе Международных сил стабилизации. Тогда на первом заседании Совета мира сообщалось, что к миссии также готовы присоединиться Индонезия, Марокко, Косово и Албания.

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Наталья Демьянова
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