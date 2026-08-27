«Единая Россия» включила инициативы бойцов СВО в новый блок народной программы

«Единая Россия» включила предложения участников специальной военной операции в отдельный раздел новой народной программы под названием «Поддержка наших героев». Об этом на Всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим» заявил Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

По его словам, при подготовке программы учитывались предложения самих участников боевых действий, волонтёров и других граждан. В новый блок вошли инициативы, связанные с поддержкой ветеранов, развитием малого и среднего бизнеса, укреплением тыла и передачей гуманитарной помощи и техники бойцам.

«Сформирован отдельный блок, он так и называется «Поддержка наших героев», — рассказал Головин.

Отдельное направление посвящено образованию и дальнейшей профессиональной адаптации ветеранов. В программу включены предложения о развитии региональных проектов по аналогии с президентской кадровой программой «Время героев».

На официальном сайте «Единой России» ранее сообщалось, что в новой народной программе предусмотрены меры поддержки ветеранов СВО и участников боевых действий. Документ утвердили 22 августа на втором этапе съезда партии как план работы на ближайшие пять лет.

В России уже действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, который постепенно расширяется. В апреле Владимир Путин подписал сразу три закона с дополнительными льготами: среди них право супругов погибших бойцов на бесплатное образование и дополнительные трудовые гарантии для вернувшихся со службы. Отдельно государство развивает поддержку собственного дела — ранее глава государства поручил создать специальное направление соцконтракта для ветеранов, желающих заняться предпринимательством.