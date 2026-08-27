В Дагестане похититель пятилетней девочки ранил ножом двух полицейских

Двое полицейских получили ножевые ранения при задержании мужчины, похитившего пятилетнюю девочку в Дагестане. Один из сотрудников пострадал также в области грудной клетки. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

Вечером 25 августа 59-летний мужчина забрал ребёнка из дома в селе Цлак Хивского района. Затем он увёз девочку на автомобиле в лес возле села Цмур и удерживал её там всю ночь.

На следующий день правоохранители обнаружили подозреваемого вместе с несовершеннолетней. Во время задержания мужчина угрожал убить заложницу, однако стражам порядка удалось освободить её.

Злоумышленник оказал сопротивление и пустил в ход нож. Старший оперуполномоченный получил резаные раны обеих кистей и грудной клетки, а командир взвода ППСП — повреждение левой руки.

Нападавшего удалось обезвредить и задержать. Девочку передали в безопасное место. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека, покушении на убийство и применении насилия в отношении представителей власти.

Утром 27 августа Life.ru уже рассказывал подробности этой истории: пятилетнюю девочку похитили из дома и увезли в лес, а при освобождении ребёнка мужчина угрожал её убить. Предварительно, причиной поступка могли стать личные счёты подозреваемого с матерью девочки.