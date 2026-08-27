Армия зумеров вне игры: 257 млн молодых людей в мире нигде не работают и не учатся

Во всём мире около 257 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет сейчас не работают, не учатся и не получают профессионального образования. За последние два года их число увеличилось примерно на 9 млн, следует из данных Международной организации труда.

Причины такого положения заметно различаются в зависимости от уровня развития экономики. В богатых странах одной из главных проблем становится сложный переход от окончания учёбы к первой стабильной работе.

Как пишет Mash Money, в государствах с низкими доходами ситуация иная: даже молодые люди, готовые выйти на рынок труда, зачастую не могут найти подходящие вакансии.

Самая высокая доля молодёжи, выпавшей одновременно из образования и занятости, зафиксирована в арабских странах — 32,4%. В Северной Африке показатель достигает 30,1%.

Таким образом, в отдельных регионах почти каждый третий молодой человек оказывается вне работы, учёбы и профессиональной подготовки.

Ранее Life.ru писал о распространении среди зумеров образа жизни «ни-ни», при котором молодые люди одновременно отказываются и от учёбы, и от работы. В Госдуме тогда отмечали, что массовое распространение такого поведения может привести к долгосрочным экономическим последствиям.