В Сербии призвали похоронить Ратко Младича с воинскими почестями

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин призвал власти страны похоронить генерала Ратко Младича с воинскими почестями и объявить траур. Экс-командующий армией боснийских сербов умер в заключении в Гааге в возрасте 84 лет, пишет РИА «Новости».

Политик заявил, что сербский народ должен сохранить память о Младиче. Особо он отметил роль военачальника в истории Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.

«Генерал Ратко Младич умер в гаагской темнице как свободный человек. От Гаврило Принципа до Ратко Младича лучших сербов убивают связанными», — заявил Вулин.

О смерти генерала сообщил его сын Дарко. В последние месяцы состояние заключённого резко ухудшилось. Родственники и адвокаты добивались возможности перевезти Младича в Сербию для лечения. Однако председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Грасиела Гатти Сантана отказала в соответствующей просьбе.

Младич командовал армией Республики Сербской во время Боснийской войны 1992–1995 годов. После конфликта он около 16 лет скрывался, пока в 2011-м его не задержали в Сербии и не передали в Гаагу.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал военачальника виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, включая преступления в Сребренице, квалифицированные судом как геноцид, а также преступления против человечности и нарушения законов войны. Младича приговорили к пожизненному заключению, а в 2021 году решение оставили в силе.

27 августа Life.ru сообщил о смерти Ратко Младича в заключении в Гааге. Последние месяцы генерал тяжело болел: в мае он перенёс инсульт, а его близкие неоднократно добивались разрешения продолжить лечение в Сербии.