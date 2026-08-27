Канадская телерадиокомпания CBC предписала своим журналистам не называть нападения 11 сентября 2001 года в США террористическими атаками. О внутренней служебной записке компании сообщили National Post и Toronto Sun.

Согласно опубликованной выдержке, сотрудникам прямо рекомендовали избегать формулировки «террористические атаки» при упоминании событий 9/11.

Решение вызвало резкую критику со стороны депутата Консервативной партии Канады Рэйчел Томас. По её мнению, подобная редакционная политика оскорбляет память погибших, их родственников, выживших и сотрудников экстренных служб.

Парламентарий также назвала распоряжение CBC постыдным и заявила, что отказ от слова «теракт» преуменьшает характер и масштаб произошедшего.

11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских самолёта. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё один — в Пентагон. Четвёртый самолёт рухнул в Пенсильвании после попытки пассажиров и экипажа перехватить управление. Жертвами атак стали около трёх тысяч человек. События 11 сентября считаются крупнейшим терактом в истории по числу погибших.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин, по словам бывшего аналитика ЦРУ Джорджа Биби, за два дня до терактов 11 сентября предупреждал Джорджа Буша об угрозе нападения. Позже Кондолиза Райс также признавалась, что российская сторона заранее указывала на опасность со стороны боевиков «Аль-Каиды»*.

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