Серийную отравительницу из Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Суд в Южной Корее приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнюю Ким Со Ён, известную как «серийная убийца из мотеля в Канбуке». Её признали виновной в убийстве двух мужчин, причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении правил оборота лекарств, сообщает Yonhap.

По данным следствия, девушка знакомилась с мужчинами, а затем подмешивала им в напитки крупные дозы седативных и снотворных препаратов. Лекарства она маскировала под энергетики, алкоголь или средства от похмелья.

С декабря 2025 года по февраль 2026-го такие напитки получили как минимум трое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Двое умерли от лекарственной интоксикации, ещё один выжил. Кроме того, Ким предъявляли обвинения по эпизодам с ещё тремя пострадавшими, однако по одному из них суд не усмотрел её вины.

Прокуратура требовала для девушки смертную казнь, но суд назначил пожизненное заключение. После освобождения, если оно когда-либо станет возможным, она также должна будет носить электронный браслет в течение 30 лет.

Сама Ким утверждала, что давала мужчинам лекарства, чтобы усыпить их и избежать домогательств, однако суд эту версию не принял. По версии обвинения, она использовала спутников ради собственных материальных интересов и пыталась с помощью препаратов избегать конфликтов.

После ареста история получила широкий резонанс. Пользователи соцсетей нашли её старые фотографии и начали писать, что девушка «слишком красива, чтобы быть виновной». Позже полиция опубликовала официальные снимки подозреваемой, заметно отличавшиеся от её образа в соцсетях.

Следствие также установило, что препараты Ким получала по рецептам, выписанным ей самой. Позднее полиция провела психологическую оценку и предположила наличие у неё психопатических черт.

Ещё 18 августа Life.ru писал, что прокуратура Южной Кореи потребовала смертной казни для Ким Со Ен, обвиняемой в отравлении мужчин на свиданиях. Следствие утверждало, что девушка подмешивала в напитки седативные препараты, двое её спутников погибли, а ещё несколько пострадали.