Открытку Эми Уайнхаус заключённому мужу продали почти за 5 тысяч фунтов

Открытку ко Дню святого Валентина, которую певица Эми Уайнхаус отправила находившемуся в тюрьме мужу Блейку Филдеру-Сивилу, продали на аукционе за £4940. Торги прошли 26 августа в британском аукционном доме Ewbank’s, сообщает Daily Mail.

Звезда отправила послание в феврале 2009 года с карибского острова Сент-Люсия. В тот момент Филдер-Сивил, которого связывали с появлением героина в жизни Уайнхаус, находился в тюрьме, а их брак уже фактически распадался.

Рукописная открытка была адресована мужу в тюрьму HMP Edmunds Hill. Вместе с конвертом её поместили в рамку рядом с большой фотографией певицы, а подлинность лота подтверждал сертификат. Аукционный дом изначально оценивал реликвию в £2–4 тысячи.

Несмотря на сложности в отношениях, в послании Уайнхаус признавалась Филдеру-Сивилу в любви. К тому моменту певица находилась на Сент-Люсии уже несколько недель, а бракоразводный процесс между супругами завершился позднее в 2009 году. В итоге покупатель заплатил за личную реликвию певицы почти на тысячу фунтов больше верхней границы предварительной оценки.

Отношения Эми Уайнхаус и Блейка Филдера-Сивила стали одной из самых драматичных страниц её биографии. Life.ru писал, что именно с супругом певица начала употреблять героин; после смерти артистки её благотворительный фонд открыл в Лондоне специальный дом для женщин, проходящих восстановление от алкогольной и наркотической зависимости. Личные вещи Уайнхаус давно представляют интерес для коллекционеров: в 2012 году из её лондонского дома похитили свадебное и коктейльное платья общей стоимостью около $200 тысяч, которые собирались выставить на благотворительные торги. Сама певица умерла в Лондоне в июле 2011 года в возрасте 27 лет.