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27 августа, 16:20

Россиянка Жовнер завоевала серебро чемпионата мира по академической гребле

Мария Жовнер. Обложка © ТАСС / Antonio Calanni

Мария Жовнер. Обложка © ТАСС / Antonio Calanni

Россиянка Мария Жовнер стала серебряным призёром чемпионата мира по академической гребле. В финальном заезде спортсменка показала результат 7 минут 32,73 секунды.

Победу одержала представительница Мексики Кения Лечуга Аланис, преодолевшая дистанцию за 7 минут 29,16 секунды. Третьей финишировала нидерландка Фемке ван де Влит с результатом 7 минут 35,56 секунды.

Для Жовнер это уже не первая крупная международная награда. В 2026 году она стала чемпионкой Европы в этой дисциплине, а годом ранее завоевала бронзу европейского первенства.

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В начале августа Life.ru писал о победе Марии Жовнер на чемпионате Европы. В финале соревнований одиночек лёгкого веса россиянка преодолела два километра за 7 минут 30,47 секунды и завоевала золото, опередив соперниц из Нидерландов и Греции.

Больше новостей о соревнованиях, медалях и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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