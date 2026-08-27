Россиянка Жовнер завоевала серебро чемпионата мира по академической гребле

Россиянка Мария Жовнер стала серебряным призёром чемпионата мира по академической гребле. В финальном заезде спортсменка показала результат 7 минут 32,73 секунды.

Победу одержала представительница Мексики Кения Лечуга Аланис, преодолевшая дистанцию за 7 минут 29,16 секунды. Третьей финишировала нидерландка Фемке ван де Влит с результатом 7 минут 35,56 секунды.

Для Жовнер это уже не первая крупная международная награда. В 2026 году она стала чемпионкой Европы в этой дисциплине, а годом ранее завоевала бронзу европейского первенства.

В начале августа Life.ru писал о победе Марии Жовнер на чемпионате Европы. В финале соревнований одиночек лёгкого веса россиянка преодолела два километра за 7 минут 30,47 секунды и завоевала золото, опередив соперниц из Нидерландов и Греции.